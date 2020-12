Koen lijkt zich steeds moeilijker los te kunnen rukken van Lot, zijn minnares.

Lees ook het Dagboek van Maud.

We zitten nu in een soort schema van om-de-dag. De ene dag ga ik naar Lot en beminnen we elkaar alsof het de laatste keer is. De volgende dag doe ik klusjes in huis om Maud tevreden te stellen, regel ik wat dingen voor mijn bedrijf zodat het lijkt alsof ik echt hard werk, en ga ik met mijn mondmasker langs bij Babs, voor de goede vrede.

Mijn Lees Verder >>