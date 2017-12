Deze site berekent welke film jij en je partner allebéi leuk vinden

Jij wil een romantische komedie, hij een actiefilm. Zijn jullie ook uren bezig met het zoeken naar een film die jullie allebei leuk vinden? Deze nieuwe website biedt de oplossing.

De website heet datenightmovies.com en werkt als volgt: jullie vullen beiden de film in die je graag wil zien en op basis daarvan wordt een middenweg gezocht.

Twilight

Wanneer jij bijvoorbeeld zin hebt in de romantische film Dear John, maar hij wil de horrorfilm Insidious zien (of andersom!), komt datenightmovies.com met het advies om Twilight, Babel of The Lovely Bones te kijken. Kortom: spannende films met een romantisch tintje.

Zo weet je dus precies welke film jullie allebéi leuk vinden en eindigt een avondje Netflixen niet in een avondje ruzie maken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Beautify. Beeld: iStock.