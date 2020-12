Potje sjoelen? Dít is de beste manier om je sjoelbak weer glad te krijgen

Tijdens de feestdagen wordt in vele huishoudens de spelletjeskast opengetrokken voor wat gezellig vermaak met de familie. Het ouderwetse sjoelen hoort daar in veel gevallen natuurlijk ook bij. Veel wordt de sjoelbak niet gebruikt, waardoor-ie waarschijnlijk wat stroef is geworden. Zó maak je hem weer helemaal glad.

En je hebt de benodigdheden ervoor waarschijnlijk gewoon al in huis.

Sjoelen bestaat al ontzettend lang. Waar de oorsprong van het ouderwetse spelletje precies ligt, is onduidelijk. Er wordt gesproken over dat het in Engeland in de zestiende eeuw is ontstaan, toen Shove ha’penny bedacht werd. Dit is een bordspel voor twee spelers of twee teams, dat vooral in pubs gespeeld wordt. Het werd “shovel-board” genoemd. Omdat matrozen het ook veel aan boord speelden, werden de ijzeren munten vervangen door houten schijven, zoals we die nu ook kennen.

Sjoelbak bewaren

De meeste mensen hebben hun sjoelbak dan ook al jaren in huis. Om er zo lang mogelijk profijt van te hebben, is het belangrijk om de bak rechtop te bewaren, zodat deze niet krom kan trekken. Plaats hem ook niet in vochtige ruimtes of naast of tegen de verwarming, want ook dat komt het hout van de sjoelbak niet ten goede. De beste temperatuur is kamertemperatuur.

Zo wordt-ie weer glad

De sjoelbak kan stroef zijn geworden door vuil en stof dat zich in de loop der jaren op de bak nestelt. Voor het spelen met een wollen doek over de bak wrijven kan hem al weer heel glad maken. Ook aardappelzetmeel over het strooiveld spelen helpt. Laat het erop liggen en speel een paar potjes: zo verdelen de sjoelschijven het meel en is de sjoelbak zó weer glad. Tot slot: schoonmaakmiddel werkt averechts en kan het hout beschadigen, dus laat dergelijke producten achterwege.

