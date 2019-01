Op wintersport gaan prijzig? Dit skimerk betáált je om te gaan

Natuurlijk, het is hartje winter in Nederland, maar het wintersportweer (lees: strakblauwe lucht, stralende zon) laat zich slechts sporadisch zien.

Zou je niets liever willen dan je spullen pakken om vervolgens naar een fijne wintersportbestemming te gaan? Maar laat je budget het niet toe? Geen zorgen: het Zweedse skilabel Tenson is namelijk op zoek naar twee skiliefhebbers die tegen betaling (!) hun nieuwe lijn skibroeken- en jassen wil testen. En ja, dit lees je goed.

Droomvacature

Wat ons betreft is dit een droomvacature. Zie jij jezelf al op de piste staan in een kekke (gratis) ski-outfit, terwijl je ook nog eens 25 euro per uur verdient? Dan moet je snel zijn: er hebben zich nu al meer dan 8.000 mensen uit 40 verschillende landen aangemeld voor de klus.

All-inclusive

En daarmee zijn we er nog niet: naast dit alles krijg je ook nog een all-inclusive reis naar het prachtige skigebied Idre Fjäll in Zweden. Wat je daarvoor krijgt? Naast een mooie ski-outfit een skipas voor vier dagen, acht uur privé-skilessen én de hele dag de lekkerste Zweedse maaltijden.

Vereisten

Het skimerk verwacht wél dat je een beetje kunt skiën (zodat je niet voor gek staat in die kekke ski-outfit). Oh, en je mag je beste vriendin of je zus gewoon meenemen. Wordt het ook nog gezellig! Klinkt dit je als muziek in de oren? Je kunt je hier nog aanmelden.

