Het duurt nog 87 dagen voor het echt Kerst is, maar toch kun je vanaf dinsdag alweer de hele dag door kerstmuziek luisteren op de radio.

All I want for Christmas is you, Driving home for Christmas, Feliz Navidad: ze zijn vanaf dinsdag weer non-stop te horen via het online kerstradiostation Sky Christmas. Nog niet eerder ging deze speciale radiozender zo vroeg van start.

Advertentie

Kerstmuziek

De reden: volgens onderzoek van de zender is er in deze tijd veel behoefte aan kerstmuziek door het gezellige samen-gevoel dat Kerstmis met zich meebrengt: “Door de coronacrisis en de daarbij komende social distancing lijkt hier meer behoefte aan te zijn. Een derde van de Nederlanders boven de achttien jaar heeft extra zin in kerst door de coronacrisis en een kwart is zelfs van plan om extra uit te pakken met de feestdagen.” Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen! Sky Christmas is te beluisteren via Nederland.FM en de app van het radiostation.

Meteen de kerstsfeer in huis halen? Haal de ingrediënten voor deze kerstkoekjes maar alvast in huis:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Sky Radio. Beeld: iStock