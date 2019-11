Slaap je met je hond? Dít zegt z'n slaaphouding over hoe hij zich voelt

Als je écht gek bent op je hond, is de kans groot dat je ’s avonds ook het bed met hem deelt. Maar wist je dat z’n slaaphouding heel veel over z’n gevoel vertelt?

Miljoenen mensen slapen met hun trouwe viervoeter in bed. Daarom heeft huisdierenspecialist Itchpet.com heeft hier onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat honden 10 verschillende slaaphoudingen hebben en iedere slaaphouding zegt weer iets anders over hoe je huisdier zich voelt.

1. Aan je voeten

De kans is groot dat je een onrustige slaper bent. Je hond wil het liefst dichtbij je liggen, maar wel zonder dat het z’n eigen rust verstoort.

2. Uitgestrekt op z’n buik naast je

Honden die zich helemaal uitstrekken en dan naast je komen liggen, eisen graag de aandacht op. Ze willen geaaid worden, maar vinden het niet fijn om het te warm te hebben, daarom liggen ze het liefst aan de buitenkant.

3. Op je kussen

Ben je iedere nacht je kussen kwijt, omdat je trouwe viervoeter ‘m heeft ingepikt? Dan is de kans groot dat je hond lichtelijk verwend is en het liefst alle aandacht en dus ook de zachtste slaapplek opeist. Het maakt hem niet uit dat jij daardoor minder goed slaapt…

4. Tussen jou en je partner in

Deze viervoeters genieten van alle aandacht die ze krijgen en daarom kiezen ze dé plek waarbij ze van beide baasjes aandacht kunnen krijgen. Heel slim!

5. Bij je knieholtes

Dan is de kans groot dat jij graag in een foetushouding ligt, want in dat geval is er precies een warm en veilig plekje over bij je knieholtes. Honden die dit doen, vertrouwen je volledig en voelen zich erg veilig bij je.

6. Onder de deken

Er zijn maar weinig honden die ervan houden om onder de dekens te slapen. Zijn ze hier wel dol op? Dan geeft dat aan dat ze zich willen afschermen van de buitenwereld, omdat ze stiekem een beetje bang zijn.

7. Onder je arm

Je hebt van die honden die de hele dag geaaid en geknuffeld willen worden. Deze viervoeters slapen ’s nachts het liefst onder je arm, zodat ze de hele nacht aandacht van je krijgen. Bovendien voelen ze zich extra veilig zo.

8. Bed-opeiser

Lig jij iedere ochtend weer op het randje van het bed, omdat je trouwe viervoeter je voor de zoveelste keer aan de kant heeft geschoven? Dan kan dit betekenen dat ‘ie misbruik maakt van jouw zachte karakter. Hij wordt dus een beetje verwend.

9. Tussen je benen

Honden die het liefst tussen je benen liggen, geven daarmee aan dat ze zich alleen veilig voelen als ze tegen hun baasje aanliggen. Ze nestelen zich graag in, omdat ze van de warmte die jij ze geeft sneller in slaap vallen.

10. Steeds dichterbij

Er zijn ook genoeg honden die de nacht beginnen op het puntje van het bed, maar uiteindelijk onder je arm in de slaap vallen. Ze zijn een beetje verlegen en durven niet gelijk bij je in bed te springen. Terwijl ze stiekem het liefst terwijl ze slapen je hartslag kunnen voelen en je zachte ademhaling kunnen horen terwijl ze slapen.

Bron: Goodtoknow. Beeld: iStock