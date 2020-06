Dít zegt de slaaphouding van je huisdier als-ie bij jou in bed slaapt

Slaapt jouw hond of kat bij jou in bed? Je bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst twee derde van alle honden- en katteneigenaren hun harige vriend wel eens bij hen in bed laat slapen. Maar wist je dat de manier waarop jouw huisdier bij je slaapt, meer over jullie relatie zegt dan je misschien denkt?

Dit is wat deze 9 verschillende posities van jouw hond of kat in bed over je geliefde viervoeter zegt.

Slaap jij vaak op je zij met je knieën wat opgetrokken? Dan zijn je knieholtes natuurlijk een heerlijk plekje voor je huisdier om te gaan liggen. Dieren die dit doen, zijn volledig vertrouwd bij je en voelen zich veilig.

Onder de deken

Kruipt jouw hond of kat het liefst ónder de dekens? Dat doen ze omdat ze zo afgeschermd mogelijk willen liggen. Vaak zijn het ietwat nerveuze of bangen dieren die zich veilig willen verstoppen.

Bij het voeteneind

Dit is voor jou misschien wel het prettigste plekje om je huisdier te laten slapen, vooral als je een onrustige slaper bent. Dat is dan ook meteen de reden dat je hond of kat hier gaat liggen. Zo wordt hun eigen nachtrust niet verstoord door jouw gedraai.

Tussen jou en je partner

Het kan zijn dat je huisdier een beetje jaloers is en op deze manier alle aandacht opeist. Maar jaloezie is niet de enige reden. Je hebt hier te maken met een beestje dat sowieso al graag alle aandacht wil. Wanneer ze tussen beide baasjes in liggen, is de kans op aandacht dubbel zo groot.

Uitgestrekt naast je

Ook wanneer je hond of kat in deze positie naast je komt liggen, hebben ze er vooral geen moeite mee alle aandacht op te eisen. Ze worden het liefst de hele dag door geaaid, maar houden er waarschijnlijk niet zo van het heel warm te hebben. Dat is dan ook de reden dat ze niet tegen je aan komen liggen.

Onder je arm

Ligt jouw huisdier het liefst onder je arm wanneer jullie slapen? Dan heb je te maken met een echte knuffelkont die het liefst zo dicht mogelijk bij jou in de buurt is. Het kan zelfs zijn dat ze gerustgesteld worden door het geluid van je hartslag.

Steeds dichterbij

Sluipt jouw hond of kat steeds dichter naar je toe? Dan kan het zijn dat-ie nog iets verlegen is. Misschien durft hij in het begin van de nacht nog niet te dichtbij te komen, maar naarmate hij zich comfortabeler voelt, hoe dichter hij bij jou wil liggen.

Op het kussen

Als jouw hond of kat op het kussen gaat liggen, dan is de kans groot dat je te maken hebt met een beestje dat ietwat verwend is. Hij eist het liefst álle aandacht en de zachtste slaapplek op. De kans is groot dat deze types ook rustig over je heen wandelen wanneer dat hen het beste uitkomt.

Het hele bed opeisend

Als je huisdier wat groter van formaat is, is de kans groot dat-ie rustig jouw hele bed kan opeisen. Word je in de ochtend wakker op het randje van je bed, terwijl je viervoeter heerlijk de ruimte heeft? Dan kan het zijn dat-ie misbruik maakt van jouw zachtaardige karakter. Wellicht is hij ook wel een beetje verwend.

Bron: Goodtoknow. Beeld: iStock