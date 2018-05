Door dít in je slaapkamer te veranderen, heb je nooit meer een bad hair day

Soms heb je van die dagen dat je wakker wordt en je haar wel ontploft lijkt. Met deze simpele truc heb je nooit meer last van een bad hair day en word je altijd wakker met de perfecte coupe. Althans dat beweert een hair stylist.

Kussensloop

Grote kans dat jouw kussensloop volledig van katoen is gemaakt. Prima natuurlijk, maar misschien dat je daar na het lezen anders over denkt. Een katoenen kussensloop kan er namelijk voor zorgen dat je haar de volgende ochtend niet zit zoals je zou willen. Maar wat dan?

Vasthouden

Je kunt volgens Jen Atkin, dé haarstylist van de sterren, beter voor zijde gaan. Zijde is niet alleen hartstikke zacht en goed voor je huid, het is ook verzorgend voor je haar. “Katoen absorbeert vocht, terwijl zijde het vasthoudt”, legt Jen uit. “Dus als je op een zijden of satijnen kussensloop ligt, worden de oliën uit je haar vastgehouden, waardoor je haar gevoed wordt en vanzelfsprekend niet uitdroogt.”

Stralend

Bovendien blijft je haar door zijde beter in model zitten, omdat het volgens Jen pluizen tegengaat. Oftewel: een kussensloop gemaakt van zijde zorgt ervoor dat je als een roosje slaapt, wakker wordt met een stralende huid én perfecte coupe. Win-win-winsituatie, lijkt het.

Hard bewijs is er niet, maar wél het proberen waard.

Doen? Hieronder staan een paar zijden kussenslopen op een rij:

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock