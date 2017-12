Zo geef je je slaapkamer een luxe make-over

Kom je in de slaapkamer niet verder dan wat kussens op bed en een canvas print aan de muur? Met dit stappenplan geef je je slaapcasa warmte en een luxe uitstraling. Chic in een handomdraai.

Libelle samen met Vandyck

Houd de basis licht

Kies als basis voor een lichte kleur op de muren, zoals wit, beige, lichtgrijs of – verrassend – zachtroze. Door er mooie donkere meubels in te zetten (of zelf te verven), krijg je een chic contrast. Wit met warme, natuurlijke kleuren zoals bruin en taupe werkt ook. Houd je van blauw? Onderzoek wijst uit dat die kleur voor een goede nachtrust zorgt. IJsblauw (licht) en Gelders blauw (donker) geven datzelfde mooie contrast.

Subtiele glans

Ben je handig of heb je een handige partner? Maak een hoofdboord voor achter je bed. Dat geeft direct dat luxe-hotelgevoel. En investeer eens in een nieuw dekbedovertrek. Bijvoorbeeld van katoensatijn: een soepel glanzende, zachte stof, die niet glijdt. Warme kleuren matchen goed met de donkere meubels. Heb je gekozen voor blauwe muren, dan is een (licht)grijs overtrek een stijlvolle match. In de nieuwe najaarscollectie van Vandyck zorgen digitale druktechnieken voor levensechte beelden op het bedlinnen. De handgeschilderde prints geven een extra romantische touch.

Voor de sier

Met sierkussens maak je een echt luxe statement. Ga je voor veel, probeer dan eens een voorste rij kleinere kussen te matchen met de kleur van je dekbed en een achterste rij met dat van je bed. Tip: zet je gewone kussen rechtop erachter. Hoe meer, hoe overdadiger de look. Ook een mooi plaid over het voeteneinde doet wonderen.

Finishing touch

Waarom beneden wel en in je slaapkamer geen accessoires? Fotolijsten aan de muur en vaasjes en waxinelichthouders in het kozijn of op de nachtkastjes zijn juist fijne sfeermakers. Houd de eenheid vast, dus kies voor matchende kleuren met je muren en meubels. En kies eens voor een plant op een bijzettafeltje: dat geeft pas sfeer.

Mooi dekbed winnen?

We mogen dit chique dekbedovertrek weggeven van Nederlands bed- en badmodemerk Vandyck. Het Winter Glow Cool Grey dekbed in luxe grijs en met verenmotief is gemaakt van honderd procent katoensatijn. Al in 1923 opende Cornelis van Dijk aan de Naarderstraat in Hilversum een karakteristiek pakhuis vol huishoudtextiel. Samen met zijn zoons kocht hij dit in van over de hele wereld. Anno nu is de uitgebreide collectie bedmode, badgoed, dekbedden, kussens en boxspringbedden wereldwijd verkrijgbaar.