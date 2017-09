Dít moet je veranderen in je slaapkamer als je onrustig slaapt

Slaap jij vaak onrustig en lig je wakker omdat je denkt aan allerlei vervelende dingen? Er is een simpele manier om dit op te lossen zodat je veel rustiger kunt slapen.

Je kunt natuurlijk mediteren voor het slapengaan, of allerlei andere trucjes gebruiken om rustiger te slapen, maar er is ook iets dat je in de slaapkamer aan kunt passen om beter te slapen: je dekbed. Slapen onder een zwaarder dekbed zou namelijk volgens onderzoek veel positieve effecten hebben.

Controle

In ziekenhuizen krijgen patiënten bijvoorbeeld een zwaarder dekbed om angst te verminderen en mensen dieper te laten slapen. Ook kinderen die niet goed slapen of kinderen met autisme hebben baat bij een zwaarder dekbed. Therapeut Karen Moore vertelt: “In de psychiatrie zijn zwaardere dekens een krachtig instrument om mensen die angstig of boos zijn te helpen en te zorgen dat ze de controle niet verliezen.”

Hormonen

Uit onderzoek blijkt dat het gewicht op je lichaam ervoor zorgt dat je sneller ontspant en je je daardoor beter gaat voelen en ook beter kunt slapen. De lichte druk op je lichaam zorgt ervoor dat er meer serotonine wordt aangemaakt. Dit hormoon zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen. En nog beter: dit hormoon wordt omgezet in melatonine: het hormoon dat ervoor zorgt dat je slaperig wordt als het donker wordt.

