Slaapkamer veranderen? Check deze populaire trend op Pinterest

Heeft jouw slaapkamer al jaren dezelfde inrichting en wil je wel eens wat anders? Het is moeilijk kiezen tussen al die prachtige kleuren verf, maar Pinterest helpt je gelukkig een handje.

Als je ergens inspiratie voor je slaapkamer kunt vinden, dan is het wel op Pinterest. Op het sociale netwerk vind je duizenden pins met inspiratie voor de inrichting van de kamer, maar er is één foto die op dit moment het meest gepind wordt.

Donkergroen

Op Pinterest is namelijk een slaapkamer met een donkergroene muur heel populair. Wat de kamer zo leuk maakt, is de combinatie met de roze en houten accessoires. Een mooie kleurrijke mix die niet te druk is.

Beeld: iStock.