Slaapkamers van dít huis dat te koop staat zijn onderwerp van gesprek op Twitter

Geen bescheiden optrekje, de villa van 1,7 miljoen euro in het Engelse Middlesex. Niet alleen is dat al een reden om er lekker naar te loeren op het internet (geef maar toe: ook jij doet dat weleens), de slaapkamers trekken ook behoorlijk wat aandacht.

Een groot huis, een oprit en maar liefst 5 slaapkamers. En in die slaapkamers hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat er te weinig stopcontacten zijn.

@MailOnline can we be credited as the agent please. Rightmove only advertising it for us. Thanks https://t.co/otQcN1xN4k — Andrew Pearce Property Consultants (@AndrewPearce_10) November 2, 2019

Meer foto’s staan op hun website.

Hoe kóm je erop zo veel stopcontacten en lichtschakelaars te plaatsen? Wij kunnen in ieder geval geen motief bedenken.

In de beschrijving van het huis is een fijn verkooppraatje te vinden, zónder vermelding van de tientallen stopcontacten in de slaapkamers. Maar het internet zou het internet niet zijn als ze niet óveral achter zouden komen. En dus raakt Twitter niet uitgesproken over het pand. ‘Hoe kan het dat de straatverlichting steeds gedimd wordt?’, grapt iemand die zich verplaatst in een buurtbewoner. Om nog maar niet te beginnen over de geintjes over de energierekeningen…

Thinking about buying this house, but I’m not sure it has enough plug sockets. https://t.co/h11wk8dFiS — Toby Davies (@tobydavies) November 1, 2019

