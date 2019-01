Met dit slaapmasker van nog geen €10 zou je écht beter slapen

Slechte slapers kunnen alle adviezen inmiddels wel dromen. Geen koffie meer na het eten, na 8 uur ’s avonds niet meer op je telefoon kijken. Herkenbaar? Er is een oogmasker dat je weleens kan gaan verrassen.

Volgens onderzoek van het CBS heeft een op de 5 mensen last van slaapproblemen. Ze vallen moeilijk in slaap op worden te vroeg wakker. Heb jij daar ook last van? Het Amerikaanse televisieprogramma ‘Today Show’ ontdekte een ongekend populair slaapmasker op Amazon en besloot dat masker eens te testen.

Donkerder dan donker

Het oogmasker van het merk Alaska Bear – dat ook in Nederland verkrijgbaar is – kost nog geen €9. Het masker kreeg al meer dan 10.000 reviews die samen voor een gemiddelde score van 4,5 ster (van de 5) zorgden. Dat belooft veel goeds. En het bleek ook goed te zijn. Volgens de resultaten van de test van Today Show is het slaapmasker van zijde niet alleen heel zacht aan beide kanten, het is ook hypoallergeen en je hoofd blijft koel wanneer je het masker draagt. De pasvorm is daarnaast goed, maar mocht je helemaal zeker willen weten dat-ie past, dan kun je ook voor de luxere versie gaan. Dat masker kun je vormen naar je gezicht. En dan waar het allemaal om draait: het masker is volgens de review donkerder dan donker. En daardoor zou je dus écht beter slapen.

Bron: Today.com. Beeld: iStock.