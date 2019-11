Overnachten in een kamer uit 'The Crown'? Dat kan en dít kost het

Fan van de serie The Crown? Goed nieuws! Je kunt nu in een kamer slapen uit de serie. Je moet hier alleen ook wel een koninklijk budget voor hebben.

Voor de opnames van de serie over de Britse koninklijke familie worden natuurlijk de mooiste locaties gebruikt. Het ene na het andere prachtige landgoed of herenhuis komt voorbij. Een van die herenhuizen uit het tweede seizoen van The Crown is te huur en zou je dus kunnen boeken voor een vorstelijke overnachting.

Herenhuis in Londen

Voor het herenhuis uit The Crown van zo’n 600 vierkante meter betaal je per nacht €1661. Maar daar krijg je wel een huis in de Londense wijk Fitzrovia met 5 slaapkamers, 8 badkamers, een sauna een bibliotheek, een fitnessruimte en een binnenzwembad voor terug. Je kunt met 12 personen in het huis overnachten. Deel je de kosten, dan is de prijs ineens een stuk interessanter. Handig om te weten: je moet minimaal 2 nachten blijven om het verblijf te kunnen boeken.

Koninklijk arrangement

In de maand december pakken de eigenaars het helemaal koninklijk aan. Wanneer je in deze maand een week boekt, krijg je bij je verblijf namelijk ook een butler, een ritje in een koets met paarden door de stad, een high tea en een etiquette-cursus. Leuk kerstuitje?

