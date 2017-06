Het Franse oogappeltje (naast kaas, stokbrood en wijn) is de croissant. Maar dit culinaire Franse hoogstandje begint zeldzaam te worden. Want bakkers hebben helaas slechts nieuws voor je.

Want volgens de Federatie van Franse bakkers (FEB) gaat dit heerlijke kostje een stuk duurder worden. De croissant kan er niets aan doen, want de boterprijzen rijzen de pan uit. Bakkers betalen nu €5,37 per kilo, afgelopen mei was dit nog €3 per kilo en waarschuwen waarom de croissant ineens wat duurder is geworden.

Armelle Farve, woordvoerder van de FEB legt uit aan The Local dat de prijzen van boter zo hoog zijn geworden door de stijgende vraag van melk in Aziatische landen. Volgens Farve zorgt dit tekort er op den duur voor dat de prijzen moeten stijgen, omdat de levering niet aan de vraag kan voldoen. En ook Matthieu Labbe, woordvoerder van de FEB, vertelt aan The Telegraph dat het een dringend tekort is. “We zijn bezorgd dat we de komenden maanden geen boter meer kunnen vinden, omdat onze leveranciers een dringend tekort hebben en de productie van boter én croissants moeten stopzetten.”

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock