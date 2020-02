Slecht nieuws voor carnavalsvierders: onstuimig weer in aantocht

De kans is groot dat er aardig wat carnavalsoptochten vandaag in de soep lopen. Er worden namelijk harde windstoten en flinke regenbuien verwacht. “En het is nog maar de vraag of de praalwagens de harde wind aankunnen,” zo zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza.

Er valt op veel plekken vandaag regen, ook in de carnavalsgebieden. Aan de kust belooft het stormachtig te worden en kan de wind zelfs snelheden halen van wel 70 kilometer tot 80 kilometer per uur.

Al wat optochten afgelast

Ook in de rest van het land kan het stevig gaan waaien en volgens Woei kan de wind zelfs aardig verraderlijk zijn. “Iets waar carnavalsoptochten en carnavalsvierders rekening mee moeten houden”, zo luidt haar boodschap. Omdat er eerder deze week ook al een storm werd voorspeld, zijn er al een aantal optochten afgelast, waaronder die in Eindhoven en in de Noordoostpolder.

Voorspelling zondag

Helaas wordt het er morgen niet beter op. Het KNMI heeft zelfs code geel afgekondigd in het zuiden. Er valt gedurende de dag aardig wat regen en er worden ook weer stevige windstoten verwacht. Aan de kust kunnen er zelfs windstoten tot wel 90 kilometer per uur plaatsvinden. Woei adviseert carnavalsvierders dan ook om een regenpak aan te trekken.

Geen zin dat je make-up deze carnaval uitloopt? Visagie-expert Carmen Zomers legt uit hoe je make-up beter blijft zitten als het regent:

Bron: AD. Beeld: iStock