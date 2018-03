Slecht nieuws voor fans van winkelketen Xenos

Word jij altijd zielsgelukkig als je een Xenos binnenstapt? Dan hebben we een beetje droevig nieuws. Veel filialen van de populaire winkelketen zullen namelijk gaan verdwijnen.

Zeker twee derde van de winkels wordt omgebouwd tot een nieuwe winkel genaamd Casa. Dit maakt Blokker Holding, de eigenaar van zowel Xenos als Casa, vandaag bekend.

Zestig Xenos-winkels blijven

Kaarsen, meubels, hebbedingen, buitenlandse lekkernijen: Xenos is al járen een hit. Dit nieuws zal veel fans dan ook in hun hart raken. Maar wees niet al te getreurd: er blijven nog zestig winkels van bestaan. In welke plaatsen precies, is nog niet bekend. Helaas zullen er zo’n 180 banen sneuvelen door de overname, maar met de komst van Casa wordt er ook weer meer werkgelegenheid gecreëerd: er komen daar zo’n 1.900 medewerker bij.

Casa

De winkelketen Casa heeft al vijfhonderd filialen in heel Europa en komt nu dus ook voor het eerst naar Nederland. Als we zo naar het productaanbod van Casa kijken, voelt het wel hetzelfde aan als Xenos – en dat verzacht het afscheid misschien een beetje. Ook hier kun je terecht voor geinige cadeaus en mooie spullen voor in huis en de tuin.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP

