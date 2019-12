Wat is slechter voor het milieu: siervuurwerk of knalvuurwerk?

Nederland is verdeeld in 2 kampen: zij die tegen vuurwerk zijn (want: vervuiling, gevaarlijk, duur en dierenleed), en zij die stiekem intens kunnen genieten van het jaar inluiden met een goede knal of een mooie vuurpijl.

Ook kamp 2 is te splitsen (als we daar dan toch mee bezig zijn): de knallers en de sierders. Voor- en tegenstanders van milieuvervuiling kunnen we ons dan weer niet echt voorstellen; men wil de schade natuurlijk zoveel mogelijk beperken.

Het vervuilendst

Welke van de 2 (team vuurpijl of team knalvuurwerk) kun je dan het beste zijn? Welke is het minst schadelijk voor het milieu? Milieu Centraal weet: “Knalvuurwerk bestaat vooral uit buskruit. Siervuurwerk bevat daarnaast ook zware metalen die zorgen voor de kleur- en geluidseffecten. Vanwege die zware metalen geeft siervuurwerk meer schadelijke uitstoot dan knalvuurwerk voor het milieu.”

Fijnstof

Vooral (zware) metalen als aluminium, magnesium en titanium voor helderwit licht, houtskool en ijzer voor geel-oranje, barum(nitraat) voor groen licht, strontium(nitraat) voor rood en koperoxide voor blauw licht zijn schadelijk. In illegaal vuurwerk kunnen we nog het giftige perchloraat en cadmium vinden. Die stoffen hechten zich aan het fijnstof. En dat inademen kan heel schadelijk zijn voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

De website geeft nog een aantal andere goede tips om sier- én knalvuurwerkvervuiling te beperken.

Koop je vuurwerk samen met de buren, vrienden of organiseer iets. Dan hoef je het maar 1 keer te kopen en genieten er meer mensen van. Ruim vuurwerkafval zo snel mogelijk op zodat schadelijke stoffen niet in het milieu komen. Koop geen vuurwerk als knetterballen waarbij plastic uit elkaar knalt. Plastic zwerfafval breekt niet in de natuur af en is lastig op te ruimen. Vermijd illegaal vuurwerk vanwege de nog schadelijkere stoffen.

En Libelle’s dierenarts Martijntje heeft nog een goede tip om huisdieren met vuurwerkangst te helpen:

Bron: Milieu Centraal. Beeld: iStock