Dít zijn de slechtste eigenschappen die bij jouw sterrenbeeld horen

Ben je erg ongeduldig? Of juist erg jaloers? Dat zou wel eens aan jouw sterrenbeeld kunnen liggen, want niet alle eigenschappen die bij jouw sterrenbeeld horen zijn even positief. We hebben de slechtste eigenschappen voor je op een rijtje gezet. Niet schrikken hè!

Waterman

Je bent erg onvoorspelbaar en kan bij onbekenden wel eens kil overkomen. Dit zorgt ervoor dat je niet zo makkelijk in contact komt met anderen en het lastig vindt om nieuwe vrienden te maken. Je bent voorzichtig en durft niet de eerste stap te zetten. Maar don’t be so hard on yourself, en probeer wat opener te zijn. Door uit te leggen hoe je je voelt, zullen andere je beter begrijpen en komt die vriendschap vanzelf.

Vissen

Door jouw rustige, meegaande persoonlijkheid willen mensen nog wel eens over jou heenlopen. Hier zeg je dan ook niets van. Je helpt andere mensen graag, maar dit zorgt er wel voor dat je je eigen problemen links laat liggen. Probeer dit te voorkomen en pak je eigenlijk problemen onmiddellijk aan, je zult je daarna zeker beter voelen. En vergeet ook niet af en toe jouw mening te laten horen.

Ram

Nieuwe dingen uitproberen is op jouw lijf geschreven. Je bent erg ongeduldig en houdt van resultaten. Als dit naar jouw mening niet snel genoeg lukt, ben je al snel weer bezig met iets anders. Let op dat je niet overmoedig wordt. Geef een project ook eens de tijd om te bloeien. Denk daarnaast ook beter na over je keuzes en maak ze weloverwogen.

Stier

De Stier is iemand die áltijd jaloers is. Zelfs als je niet eens doorhebt waarom precies. Hierdoor kun je soms wat roekeloos en koppig zijn. Dit kunnen anderen niet altijd positief opvatten, terwijl je het wel altijd goed bedoelt. Probeer eens wat vaker aan een de ander te denken, dan moet het goedkomen.

Tweelingen

De slechtste eigenschap van Tweelingen is dat ze steeds veranderen van mening. Als ze vol enthousiasme aan het ene project beginnen, zijn ze binnen no-time afgehaakt en aan een nieuw project begonnen. Hierdoor maak je zelden iets echt af. Probeer teleurstellingen te voorkomen door de volgende keer beter na te denken over de keuzes die je maakt en de acties die je onderneemt.

Kreeft

Je bent erg onzeker, waardoor je anderen telkens om hun mening vraagt. Maar uiteindelijk doe je vaak niks met hun advies. Dit kan uit de hand lopen en zorgen voor irritaties bij anderen. Je bent erg onvoorspelbaar en advies opvolgen past dus niet helemaal bij jou. Denk in het vervolg dus even goed na voordat je iemands advies vraagt.

Leeuw

Je bent trots op alles wat je doet, waardoor je iets te vaak over jezelf opschept. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat je zo blij bent met je uiterlijk en je prestaties, maar het leven draait niet alleen maar om jou. Luister ook eens naar anderen. Wees niet te koppig. Zij hebben ook genoeg te vertellen.

Maagd

Alles voor de volgende dag moet vooraf uitgekiend zijn, wil jij een avondje rust hebben. Voordat je een beslissing kunt nemen, moet je eerst alle opties hebben overwogen. Probeer dat los te laten. Een beetje impulsiever zijn is niet verkeerd voor jou. Waag een keer een sprong in het diepe.

Weegschaal

De Weegschaal kan maar moeilijk tegen kritiek, waardoor je erg beïnvloedbaar bent. Je doet er alles aan om anderen tevreden te houden. Maar kritiek hoeft niet altijd slecht te zijn. Zie het als feedback en tips om het de volgende keer nóg beter te doen. Succes!

Schorpioen

Niet iedereen is hetzelfde, thank god. Dus respecteer andermans meningen en houd af en toe een keer je mond als anderen aan het woord zijn. Door wat minder koppig en eigenwijs te zijn zul je veel meer vriendschappen creëren en leer je dingen van een andere kant te bekijken.

Boogschutter

Je komt altijd super positief en vrolijk over, wat bijna ongeloofwaardig is. Het is dan ook niet erg om eens toe te geven dat je rot voelt. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Door deze gevoelens weg te stoppen, maak je het vaak alleen maar erger. Praat erover met anderen.

Steenbok

Je bent de grapjas van de groep, maar dit kan er soms voor zorgen dat je mensen onbewust kwetst. Niet alle grapjes komen altijd even goed aan. Doe daarom extra voorzichtig en pas op met spottende opmerkingen.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock