Tenenkrommend: dít is de slechtste slogan van 2019

Ieder jaar wordt in december de prijs voor ‘de slechtste slogan’ uitgedeeld. En ja hoor, de winnaar is dit jaar weer tenenkrommend.

De prijs gaat dit jaar naar visbar De zilte zeemeermin uit Arnhem. De slogan luidt: ‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin’.



Met deze slogan winnen Wiebe de Haan en zijn broer De blauwe tegel van het platform SlechteSlogans.nl. De broers zijn echt trots op de prijs, maar geven toe de winnende slogan niet zelf te hebben bedacht. “We gingen vroeger vaak met mijn vader vissen in Friesland en toen stond het daar ergens op de toonbank in een klein viszaakje”, zei Wiebe de Haan in het NOS Radio 1 Journaal. “Het is me altijd bijgebleven.”

De viszaak uit Arnhem versloeg maar liefst 9 andere slechte slogans. Zo stond ‘Werken met zinhoud’ van het UWV op nummer 2 en gaat Steven de Vries Tandtechniek met de slogan ‘Uit onze handen uw tanden’ naar huis met de bronzen medaille.

Slechte Slogans verzamelt het hele jaar door de meest tenenkrommende slogans. Aan het eind van het jaar stelt een tienkoppige jury een shortlist samen met de 10 slechtste slogan van het jaar. Bezoekers van de site konden van 3 tot en met 9 december hun stem uitbrengen. In totaal brachten 3992 stemmers 7055 stemmen uit.

Vorig jaar won de Noord-Hollandse kapper Rogier prijs. De barbier knipt alleen mannen en jongens en bedacht daarom de slogan: ‘We doen wel vrouwen, maar knippen ze niet’.

Bron: NOS. Beeld: ANP