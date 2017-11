Met deze slimme mok drink je nooit meer koude koffie

Als je druk bezig bent op je werk, kun je nog wel eens je koffie vergeten. Dan is een lauw bakkie niet echt smakelijk. Met deze nieuwe uitvinding heb je daar nooit meer last van. Een slimme mok die via sensoren en een app je koffie warm houdt.

Schoteltje

In The Ember Mug zitten vier sensoren die de temperaturen van jouw warme drankje meten. De microprocessor krijgt daardoor een seintje als de temperatuur niet juist is. De verwarmingselementen zorgen er zo voor dat jouw kopje koffie op perfecte temperatuur is en blijft. Je moet de mok dan wel op het bijbehorende schoteltje zetten, maar dan kan ‘ie je drinken wel tot acht uur lang warm houden. Via bluetooth is het kopje verbonden met je smartphone, zodat je met een app de perfecte temperatuur voor je drankje kan instellen.

Slaapmodus

Deze slimme mok voelt ook nog eens aan wanneer je kopje bijna leeg is. Dan zet hij zichzelf in slaapmodus, waardoor hij geen energie verbruikt. Pas als de sensor weer beweging voelt, gaat ‘ie weer aan. Hoe handig!?

Prijzig

Je moet wel wat neerleggen voor deze super slimme mok. Hij kost namelijk zo’n 68 euro en is tot nu toe alleen maar verkrijgbaar in een paar filialen van Starbucks in de Verenigde Staten en Canada. Je kunt hem ook online bestellen.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock