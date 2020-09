Moeder deelt slimme truc om vieze geurtjes uit het toilet te krijgen

Hans Verstraaten is journalist en schrijft elke week over de kleine én grote dingen van zijn leven. Deze week over het verschijnsel Karen.

Bent u al bekend met het verschijnsel Karen? Het is in de Verenigde Staten al langer een fenomeen, maar komt nu voorzichtig ook deze kant op.

Een Karen is:

a) van middelbare leeftijd,

b) in bezit van een kort, pittig kapsel en

c) niet alleen een enorme zeurpiet, maar ook een enorme zuurpruim.

Karen is een uitvinding van medewerkers van de Amerikaanse warenhuisketen Target. Volgens die medewerkers zit een Karen urenlang a