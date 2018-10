Ben je een sloddervos? Dan is deze nieuwe nageltrend iets voor jou

Je kent het wel: je lakt je nagels en in no time schilfert de nagellak alweer en kun je opnieuw beginnen. Althans dat dacht je, want afgebladderde nagellak is helemaal hip momenteel. Superhandig voor de sloddervossen onder ons.

De nagels van de modellen tijdens de modeshow van het Amerikaanse modemerk Tibi zagen er alles behalve netjes uit. Van rood tot felgeel en van groen tot pastelblauw; tegenwoordig kun je wat betreft kleuren nagellak helemaal losgaan, maar echt netjes hoef je het lakken blijkbaar niet te doen.

Wél verzorgd

Het voelt misschien een beetje slordig, maar dat is juist de bedoeling. Volgens de bedenker, nagelstyliste Jin Soon, heb je er stiekem wél meer werk aan dan je denkt. “Ik noem het de fashionable versie van slordigheid.” Er zit een verschil tussen afgebladderde nagellak en stijlvolle slordigheid, zegt ze. Bij afgebladderde nagellak, zie je dat er stukjes nagellak aan de bovenkant van je nagels af is. Terwijl bij stijlvolle slordigheid juist het onderste deel “leeg” blijft.

Drie laagjes

Wil je het zelf uitproberen? Lak je nagels dan eerst met een transparante onderlaag. Breng daarna een kleurtje aan en werk vanaf het midden van de nagel naar boven. Maak de ene strook nagellak iets langer dan de ander, zodat je een onregelmatig effect creëert. Laat je nagels drogen en breng als laatste een toplaag aan. Zo voorkom je dat ze écht gaan afbladderen.

Aangezien je voor deze trend je nagels drie keer moet lakken, is het handig om te weten hoe je je nagels het snelst droog krijgt:



Bron: GVA. Beeld: iStock.