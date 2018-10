Twitter barst los over de thuiswinnaars van slotaflevering 'Miljoenenjacht' 

De laatste seizoensaflevering van ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ was er eentje om niet gauw te vergeten. Natuurlijk omdat de 31-jarige Pascal Hamers uit het Limburgse Meerssen in een bizarre finale meer dan 1 miljoen euro won, maar vooral vanwege de thuiswinnaars.

Altijd weer een spannend moment als Winston Gerschtanowitz de thuiswinnaars gaat overvallen. Overal in Nederland staat de deur open en de koffie klaar.

Overdonderd

Gisteravond belde de presentator aan bij de Groningse Johann en Sally, een jong stel met twee kleine kinderen. Beide zijn totaal overdonderd en kunnen geen woord uitbrengen. Bij binnenkomst breekt Johann al in tranen uit. “Wat betekent dit voor jullie?”, probeert Winston nog, maar het stel is helemaal in shock. Logisch natuurlijk, je wordt niet iedere dag miljonair.

Gegund

Twitterend Nederland is het er unaniem over eens: dit jonge gezin verdient iedere cent van de 1.026.000 euro. Iemand twitterde zelfs: “Ik gun het deze mensen meer dan mezelf.” Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. Wat een fantastische slotaflevering van dit seizoen!

