Zó krijg je een smalle vaas makkelijk weer brandschoon

Een smalle vaas ziet er leuk en stijlvol uit, maar het schoonmaken is dan vaak weer wel een dingetje, omdat je er niet goed met je handen en een sponsje in kan komen. Gelukkig maak je je smalle vaas met deze tips weer brandschoon.

Benodigdheden: een trechter, water, 50 gram soda en 50 gram (ongekookte) rijst.

Snel en simpel

Het is eigenlijk heel simpel. Zet de trechter op je vaas en doe hier de soda en ongekookte rijst in, zodat het in de vaas terechtkomt. Vul de vaas hierna ongeveer voor de helft met water en haal de trechter eruit. Leg je hand 0ver de opening van de vaas en schud de vaas flink heen en weer. Et voilaà, wanneer je de vaas weer leegt, is hij brandschoon.

Bron: Eigen huis en tuin. Beeld: iStock