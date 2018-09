Waarom je smartphoneverslaving je hond verdrietig maakt

Aan het beeldscherm van je telefoon geplakt zitten, is niet alleen slecht voor jezelf. Die verslaving kan zelfs je hond depressief maken, zeggen experts.

“Honden hebben meer last van onze obsessie met de smartphone dan andere huisdieren”, legt dierenarts Iain Booth uit. “Dit komt omdat het roedeldieren zijn. Honden zijn namelijk compleet afhankelijk van het leiderschap van hun baasje. Jij geeft hen eten, zegt hen wat te doen en geeft hen liefde.” Als je als eigenaar alleen maar op je telefoon zit, krijgt je hond volgens hem op den duur last van het gebrek aan interactie. “Een hond kan zichzelf daardoor depressief voelen of last krijgen van gedragsproblemen.”

Psychische problemen

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat huisdieren juist mensen kunnen helpen die last hebben van depressies. Ook mensen met psychische problemen hebben veel baat bij een huisdier, blijkt uit nieuw onderzoek. “Hun stresslevels verlagen, hun levenskwaliteit gaat omhoog en de dieren helpen hen bij het ondergaan van sociale situaties.”

Aandacht

Maar dan moeten we zelf onze hond natuurlijk niet in de steek laten door de hele dag met onze mobieltjes in de weer te zijn. Geef je trouwe viervoeter eens lekker de aandacht. Honderd procent zeker dat jij daar ook van opknapt.

Heb je moeite met het wegleggen van je smartphone? Libelle’s Linda probeerde binnen één week haar smartphonegebruik te halveren: dít is het resultaat:





Bron: Countryliving.co.uk, beeld: Shutterstock