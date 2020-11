Zo groot is de kans op sneeuw in de maand november

November mag dan een herfstmaand zijn, dat betekent niet dat er niet al wat sneeuw kan vallen. Maar of dat dit jaar ook het geval is, is maar de vraag. Want zó groot is de kans op sneeuw in november.

November is een maand die zich vooral kenmerkt door regen, wind en mist. Niet echt knus winterweer dus. Wel zien we duidelijk dat in de maand november de temperaturen heel snel dalen. Waar het aan het begin van de maand gemiddeld nog 12 graden is, is het aan het eind van de maand slechts 6 graden. En ’s nachts wordt het aan het einde van november gemiddeld nog maar 2 graden. Dat klinkt als een goed temperatuurtje voor sneeuwval.

Wind

Toch zit dat net even anders. Voor sneeuw in deze tijd van het jaar is koude lucht uit het noorden nodig. Maar meestal waait de wind uit het westen of het zuiden. In november komt de wind nog eens extra vaak uit die windrichtingen. Slechts 10% van de tijd komt er een bries uit het noordwesten of noordoosten. En vaak gaat het dan om zwakke wind.