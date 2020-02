Sneeuw in het zuiden van Nederland: KNMI geeft code geel af

Toch nog echt winterweer in Nederland: in het zuiden heeft het in de nacht van dinsdag op woensdag namelijk gesneeuwd. Op sommige plekken ligt het zelfs centimeters dik.

Plaatselijk kan de sneeuw enige tijd blijven liggen en dus voor veel gladheid zorgen. Daarom geeft het KNMI code geel af.

Glad en koud

Ook dinsdagochtend trekken er nog winterse buien over het land met hagel, natte sneeuw en onweer. Op sommige plekken kan het wit en vooral ook heel glad zijn. Pas dus goed op als je de weg op moet. De wind waait uit het westen en is matig, maar aan zee wel vrij krachtig. Het is koud met een gevoelstemperatuur van een paar graden onder nul.

Hagelbuien

In de middag neemt de wind in kracht toe, maar zal er tussen de wolken, regen en hagelbuien door de kan af en toe schijnen. De kans op natte sneeuw is dan klein. De temperatuur stijgt tot 6 à 7 graden Celsius, maar door de buien kan dit teruglopen naar een graad of 2.

Witte wereld

Donderdag kan er ook op veel plaatsen kletsnatte sneeuw vallen. In het westen van het land zijn dit vooral regenbuien. Wil je toch graag genieten van de sneeuw? Vooral de Veluwe, de Sallandse heuvelrug en Limburgse heuvels maken donderdag kans op een witte wereld.

Toch nog een beetje #sneeuw deze ‘winter’! pic.twitter.com/lY5Tys0e5J — Elwin van Gestel (@elwinvangestel) February 26, 2020

Bron: KNMI, Weeronline, Weerplaza. Beeld: iStock