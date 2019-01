Sneeuwpret: dinsdag wordt het wit

Lekker koud hè? Yep, de winter is nu écht begonnen. De schaatsen zijn geslepen en getest, het enige wat nog mist is een een romantisch decor. Gelukkig geeft Arjan Willemse van Buienradar het verlossende antwoord: dinsdag wordt het wit!

Dus zet dat sneeuwballengevecht maar vast op de agenda.

Dik pak

Na de ochtendspits van dinsdag gaat het vanuit het westen sneeuwen. “Het trekt daarna langzaam richting het oosten”, vertelt Arjan. In totaal gaat er zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Nu al het beste nieuws van de dag als je het ons vraagt. Let wel: op de weg wordt het woensdag verraderlijk glad, want dinsdagavond gaat het wederom vriezen.

Schaatsen aan en gaan

Wie had gehoopt deze week te kunnen schaatsen op plassen en meren komt helaas van een koude kermis thuis. Daar vriest het nog niet hard genoeg voor. Maar de eerste natuurijsbaan is al wel open. Dus haal je schaatsen uit het vet en hop, hop het ijs op. Tijd voor nieuwe schaatsen? Wij hebben een paar mooie exemplaren voor je op een rijtje gezet.

Bron: RTLnieuws. Beeld: iStock