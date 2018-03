Bereid je maar voor: er is een sneeuwstorm op komst

Je kunt het je bijna niet voorstellen na de afgelopen dagen met zachtere temperaturen. Maar het wordt de komende dagen flink kouder. En dat niet alleen: morgen trekt er een heuse sneeuwstorm over ons land.

Morgen komt er een sneeuwstorm over ons land. Dat meldt weerman Piet Paulusma aan Hart van Nederland.

Winterse buien

“In de ochtend gaat in het noorden de regen over in sneeuw. Het midden van het land krijg in de middag te maken met winterse buien, in de avond en nacht komt het zuiden daarbij,” aldus de weerman.

Zware spits

Vanaf vrijdagmiddag tot en met zaterdag zal er matig tot slecht zicht zijn door sneeuw. “Sneeuwstormachtig weer met windstoten tot in windkracht 8 of 9, kans op sneeuwduinen. Het wordt een zeer zware middag- en avondspits.”

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock