Messenslijper en bacteriewerend: deze snijplank kan ongeveer alles

Er wordt momenteel geld ingezameld om van een prototype van een speciale snijplank werkelijkheid te maken. Het gaat om de ChopBox: een snijplank zoals we die nu nog niet kennen.

Want, je gelooft het bijna niet: deze snijplank kan meer dan alleen een beetje liggen.

Advertentie

Zo zit er een messenslijper ingebouwd en is de plank uit zichzelf bacteriewerend. Je kunt bovendien je eten ermee wegen en er zit een speciaal gootje in waar de sappen in kunnen stromen. Nooit meer tomatenprut op je plank, dus. Er zit verder een kookwekker ingebouwd en het is waterafstotend. Je hoeft ‘m dus amper schoon te maken. Kortom: deze plank kan veel wat andere planken níet kunnen.

Origineel

De plank is gemaakt van bamboe en is bijna onbreekbaar. Binnen mum van tijd is er al meer dan een miljoen dollar opgehaald om het idee tot leven te laten komen. De reacties zijn wisselend. Sommigen vinden de plank nogal onzinnig, anderen zijn nieuwsgierig. Het is een beetje een gek product, maar ik wil er toch een’, schrijft iemand op Twitter. De multifunctionele hulp in de keuken kost je uiteindelijk ongeveer 90 euro per plank. Niet goedkoop, maar wel een origineel kerstcadeau voor je vader, broer of man, toch?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: Crowdfunding