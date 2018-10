Zit het snoer van je strijkijzer altijd in de weg? Déze budgetwinkel heeft de oplossing

Je hebt mensen die het heerlijk vinden om te strijken en je hebt mensen die een hekel hebben aan dit huishoudelijke klusje. Dat wordt er niet beter op wanneer je de hele tijd aan het stoeien bent met het snoer.

Niets irritanter dan een snoer van een strijkijzer dat steeds in de knoop of in de weg zit. Daar hebben ze bij Lidl iets op gevonden. Via de online shop van de supermarkt is er nu namelijk een draadloos strijkijzer verkrijgbaar. Nooit meer last van snoeren en stekkers, dat klinkt toch fantastisch? Het apparaat wordt op het basisstation opgeladen en verwarmd waardoor er geen snoer nodig is. Heb je veel strijk? Dan kun je het apparaat ook met snoer gebruiken. Het strijkijzer is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren voor het fijne prijsje van €19,99.

Beeld: iStock.