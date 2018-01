Snurkt je partner? Dan is dit dé betaalbare oplossing die je nodig hebt

Slaap je al jaren naast een partner die snurkt, maar lijkt niets te helpen? Aldi lijkt met een oplossing te komen die ook nog eens betaalbaar is.

De supermarkt brengt namelijk een anti-snurkkussen op de markt voor slechts 4,99 pond. Ja (helaas) pond, want je moet er wel even voor naar Engeland. Maar als dit echt de oplossing is, zou het wel een tripje waard zijn, toch?

Luchtwegen

De ‘Slumberdown Anti Snore Pillow’ is zo vormgegeven dat het hoofd tijdens het slapen een klein beetje wordt opgetild en daardoor blijven de luchtwegen open waardoor het snurken ook minder wordt. Het kussen was online te bestellen, maar is helaas al uitverkocht. Wij hopen dan maar dat dit succes een reden is om het kussen ook in Nederland op de markt te brengen.



Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock.