Tadááá: zo ziet het Eurovisie Songfestival-decor er komend jaar uit

Het duurt nog een klein halfjaar tot het Eurovisie Songfestival-geweld in Rotterdam losbarst. De stad is inmiddels druk met alle voorbereidingen van het liedjesfestijn. Maandag is het decor gepresenteerd.

Het decor is in lijn met het thema van komend jaar: Open Up. Ontwerper Florian Wiede laat met zijn decor naar eigen zeggen een verbinding zien tussen land, zee en lucht. Hij won met zijn idee de pitch. Hij bedacht onder meer een vloerplan waarmee hij de bruggen en kanalen van Nederland symboliseert. “Hiermee willen we de artiesten zo dicht mogelijk bij het publiek brengen.”

Slim ontwerp

Ook opvallend, is dat de green room zich in de zaal bevindt. Zo hebben de verschillende acts een nog sterkere verbinding met het publiek. Sietse Bakker, de eindverantwoordelijke van het Sonfgestival, is enthousiast. Hij roemt het decor om het ‘innovatieve, ingetogen en slimme’ ontwerp.

Vol verrassingen

“Zo kan het decor voor elk van de 41 deelnemende acts, openings- en interval acts en tijdens de puntentelling een totaal andere uitstraling neerzetten. We zien straks een vernieuwend decor, groots in zijn eenvoud en toch vol verrassingen. Deze wens heeft de ontwerper perfect vertaald in zijn ontwerp”, vertelt Bakker.

Bron: NPO. Beeld: NPO, ANP