Organisatie Eurovisie Songfestival 2020 waarschuwt voor valse kaarten

Zoals dat vaak gaat bij populaire muziekevenementen, worden kaarten nog voor de officiële voorverkoop al aan woekerprijzen verkocht. Zo ook voor het mega populaire Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Een Franse website genaamd Rocket Ticket biedt geïnteresseerden de mogelijkheid kaartjes voor de finaledag te bestellen voor een prijs tot wel 799 euro per stuk, exclusief reserveringskosten.

Niet zeker

Van 12 tot en met 16 mei 2020 zal heel de wereld kijken naar de Europese artiesten. Véél mensen willen dat het liefst in het echt en van dichtbij zien. Daar hebben ze blijkbaar behoorlijk wat duiten (en risico) voor over, want er worden flink wat kaarten verkocht op de website die de nog onbestaande kaartjes verkoopt. Terwijl ze zelf aangeven niet zeker te zijn of ze de kaartjes wel kunnen leveren. Mocht dat het geval zijn, dan zeggen ze je geld terug te geven.

Begin volgende maand

De prijzen van de kaarten verschillen van 299 euro tot 799 euro. De organisatie van het Eurovisie Songfestival maakt zich zorgen hierover en raadt iedereen af om de kaartjes via de website te kopen. Er worden namelijk nog helemaal geen tickets aangeboden. Wel verwachten ze de officiële kaarten nog voor de feestdagen in de verkoop te doen. Hoe duur dié kaarten gaan zijn, is nog niet zeker. Wel heeft burgemeester Aboutaleb laten weten dat het liedjesfestijn een ‘feest voor iedereen’ moet worden en dat dit ook zal doorklinken in de ticketprijzen. Nog eventjes geduld dus!

Bron: AD, Songfestival. Beeld: ANP