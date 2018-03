Dit is het perfecte sopje volgens schoonmaakexpert Marja Middeldorp

Nu de lente in aantocht is en de zon dus meer schijnt, is het tijd om het huis een grondig schoon te maken. Marja Middeldorp, die samen met haar moeder ‘Hoe Schoon is Jouw Huis?’ presenteerde, weet precies welk sopje het beste werkt.

“Een perfecte schoonmaak begint bij een perfect sopje”, vertelt Marja Middeldorp in de Volkskrant. “Veel mensen klokken een hoop allesreiniger in een emmer – de fabrikant verdient zich te pletter – en zetten de kraan erop. Vreselijk.” Die schoonmaakmiddelen laten vettige sporen achter, waarop vuil dan weer makkelijker blijft plakken, zegt Marja: “Dikke sopjes maken je huis sneller vies.”

Het perfecte sopje

“Vul in plaats daarvan een emmer voor de helft met water en voeg hier een paar druppels ammonia en allesreiniger aan toe.” Je mag de boel niet nat laten van Marja. “Droog het direct na, ook dat voorkomt strepen. En vervang het sop een aantal keer. Sommige mensen gebruiken één emmer voor het hele huis. Denk je dat het dan schoon is?”

Timer

Bij de Volkskrant doet Marja uit de doeken hoe lang je elke dag precies moet schoonmaken én geeft ze extra schoonmaaktips. Gewoon een wekker zetten bijvoorbeeld. “Jij bent de baas over het huis, het huis niet over jou.”

Als je maar zo weinig allesreiniger hoeft te gebruiken, doe je waarschijnlijk je leven lang met deze goedkope box tjokvol schoonmaakproducten.

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP