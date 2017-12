Dít zijn de speciaalste kerstlampjes van dit jaar en iedereen heeft het erover

Je hebt kerstlampjes én je hebt de Rolls Royce, de Veuve Clicquot en de Chanel onder de kerstlampjes.

Het zijn zonder twijfel de bijzonderste kerstlampen van dit jaar en iedereen heeft het er inmiddels over.

Lekker anders

Het gaat om de Twinkly, kerstverlichting die je, jawel, met je telefoon kunt bedienen. Hoe het werkt? Je installeert een speciale app en je hangt je lampjes gezellig op, waar je maar wilt. Via de app kun je dan de kleur van de lampen kiezen en kiezen wanneer je wat lichtjes aan wilt hebben. Het leuke is: je bepaalt zelf de effecten en kleuren. En de combinaties zijn eindeloos. Zo is je boom nooit dezelfde als die van de buurvrouw.

Voor jou schat

De lampen staan via wifi in verbinding met je telefoon, helemaal modern, dus. Je scoort de lampjes bijvoorbeeld bij Intratuin (50 euro voor een snoer van 5-6 meter). Ook leuk om cadeau te geven, toch? Het is écht zo’n hebbeding voor mannen…

Zo ziet het er ongeveer uit:

Bron: Twinkly. Beeld: iStock