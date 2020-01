Is je viervoeter binnenkort jarig? Maak deze speciale hondentaart

Geen bot, geen speeltje en ook geen nieuwe riem. Het ultieme verjaardagscadeau voor je dierenvriend is jawel, een hondentaart!

En het allerleukste is: je maakt ’m in een poot-omdraai helemaal zelf. Het recept is van Manon, patissier bij Meester Patissier Robèrt van Beckhoven.

Advertentie

Dit heb je nodig:

150 gram kwark

6 el plantaardige olie

2 eieren

1 blikje tonijn

100 gram gekookte en geprakte zoete aardappel

150 gram havermeel

1 handje hondenkoekjes (garnering)

4 eetlepels hondenpasta of zoutarme pindakaas (garnering)

Aan de slag: Verwarm de over voor op 180 graden

Meng alle ingrediënten

Vet een bakblik voor muffins in met een beetje plantaardige olie en verdeel het kwarkmengsel over de vormpjes.

Plaats het bakblik in de voorverwarmde oven en bak de hondentaartjes in 25 minuten goudbruin.

Laat afkoelen en versier met hondenpasta* of zoutarme pindakaas en hondenkoekjes naar keuze. *verkrijgbaar in de meeste dierenspeciaalzaken Honden klaar? Aanvallen maar!

Als je viervoeter híer niet van gaat kwijlen en kwispelen, weten wij het ook niet meer. Nog een kleine serveertip: voorkom dat de hondentaart in een paar happen weg is, door ’m in kleine porties ‘op te dienen’. Heeft de jarige er nóg langer plezier van!

En zo moet je taart er (ongeveer) uit komen te zien:

Dagje weg? Zo is je hond minder eenzaam als-ie alleen is:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Heel Holland bakt. Beeld: iStock, Facebook