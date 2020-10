Speeltjes van je huisdier schoonmaken? Zó kun je dat het beste doen

Wanneer je de speeltjes van je huisdier schoonmaakt, is het belangrijk dat je niet zomaar het eerste beste schoonmaakmiddel gebruikt. De chemische delen in schoonmaakproducten kunnen namelijk giftig zijn voor je hond of kat. Maar hoe krijg je de speeltjes dan wel schoon? En hoe vaak moet je dit ongeveer doen?

Wij leggen het je hier uit.

Wat zijn geschikte schoonmaakproducten?

Wanneer je de speeltjes van je huisdier gaat schoonmaken, is het belangrijk dat je alleen natuurlijke, niet-giftige producten gebruikt en het liefst ook nog met een neutrale geur. Denk bijvoorbeeld aan zuiveringszout (ook wel bekend als baking soda). Dit is ideaal om voor dieren te gebruiken. Je kunt het voor een sopje gebruiken of op de speeltjes doen voordat je ze in de vaat- of wasmachine stopt.