Verveeld? Deze spelletjes speel je met enkel pen en papier

De lentezon schijnt aanlokkelijk naar binnen, maar in plaats van te kunnen genieten in de buitenlucht moeten we wegens het heersende coronavirus binnenlijven. Komen de muren inmiddels op je af en heb je geen uitpuilende spelletjeskast? Geen probleem, want voor déze leuke spelletjes heb je alleen pen en papier nodig.

Libelle zet de 5 leukste spelletjes voor je op een rij.

Wie ben ik

Dit spelletje kan je met een grote groep, of met een paar mensen doen. Pak een notitieblok mét plakrand en bedenk een persoon. Dit mag fictief zijn, of een bestaand persoon – overleden of levend. Plak vervolgens jouw papiertje met de naam van de persoon erop op het voorhoofd van de persoon naast je. Aan diegene de taak om middels vragen te achterhalen wie hij of zij is.