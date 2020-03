6x de leukste spelletjes die je op afstand kunt spelen

Wil je gezellig een spelletje spelen maar ben je niet bij elkaar in de buurt? Dit zijn de leukste spellen die je op afstand met je oma of opa, vrienden of familie kunt spelen.

Deze gratis spelletjes kun je eenvoudig downloaden op je telefoon of op je tablet. Door vrienden en familie uit te nodigen kun je samen deelnemen aan een spel. Zo hoeft niemand zich thuis te vervelen én onderhoud je contact met iedereen!

Het oude bekende Wordfeud (iOS & Android). Het bestaat nog steeds! Wordfeud lijkt op Scrabble, je legt woorden en daar krijg je punten voor. Je kunt iemand uitdagen en samen het spelletje aan gaan. Met de chatfunctie kun je met elkaar chatten, elkaar complimentjes geven of de tegenstander erop wijzen wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. Kortom, een ideaal spel om samen te spelen.

2. Rummikub

Nog een bekende in het rijtje. Rummikub (iOS & Android) is natuurlijk een bordspel, maar er is ook een app uitgebracht. Het werkt hetzelfde als het bordspel. Je kunt online spelen tegen andere mensen maar het is ook mogelijk om je eigen spel aan te maken. Hiervoor kun je vrienden en familie uitnodigen en zo kun je samen een privéspel spelen.

3. Draw Something

Vind je het leuk om te tekenen? Dan is dit spel misschien wel iets voor jou. Draw Something (iOS & Android) is een spelletje waarbij je moet raden wat de tegenstander heeft getekend. Je kunt het tegen verschillende mensen tegelijkertijd spelen. Leuk om elkaars tekentalenten te ontdekken.

4. De slimste mens

Het tv-programma De slimste mens heeft van de quiz een app gemaakt. In de app (iOS & Android) vind je dezelfde spellen als op tv. Zo speel je de 3-6-9 ronde en ook de Open Deur Ronde. Houd jij je staande tegen je slimme familieleden of vrienden?

5. Uno

Het populaire kaartspelletje is ook beschikbaar in de vorm van een app (iOS & Android). Het werkt vrijwel hetzelfde als het ‘echte’ kaartspel. In de app kun je eenvoudig verbinding maken met je vrienden. Uno heeft een leuke manier gevonden om nog meer interactie te hebben met de mensen waarmee je speelt. Zo kun je spraakberichten versturen naar andere spelers en ‘Uno!’ roepen wanneer je op het punt staan om te winnen.

6. Trivia Crack

Test je kennis met Trivia Crack! (iOS & Android) Dit spel lijkt een beetje op het bordspel Triviant. Er zijn 6 verschillende categorieën waaruit je vragen kunt beantwoorden. Je kunt je vrienden en familie uitdagen en samen praten in de chat. Ontdek wie van jouw familie de allerslimste is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Istock