Deze 5 spelletjes kun je makkelijk meenemen als je op vakantie gaat

Spelletjes en vakantie zijn een perfecte match. Maar die doos van 30 seconds of Cluedo is zo groot, die neem je niet even mee in je koffer. Gelukkig zijn er deze 5 spelletjes die zelfs perfect in je handtas passen.

Als je op vakantie gaat en spelletjes meeneemt, is het wel handig dat je ze zowel met zijn tweeën kunt spelen als met een groep. Gelukkig is dat het geval met deze selectie. Bijkomend voordeel: de spelregels zijn niet lastig en dus gemakkelijk uit te leggen aan een nieuweling. Het speelplezier blijft, dankzij de vaak tactische invalshoek, lang aanwezig in deze spelletjes.

Dit kaartspel houdt je scherp, want je weet maar nooit wanneer er een kat explodeert. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar Exploding Kittens is een fantastisch spel. Er zitten namelijk – de titel verklapt het al – exploderende katten in het spel. En die moet je ontwijken. Doe dat door jezelf te verdedigen, je buurman aan te vallen of iedereen in de war te brengen door de toekomst te veranderen. In de eerste zet zitten 56 kaarten, maar er zijn inmiddels ook 3 uitbreidingen. Dit spel is zowel in het Nederlands als in het Engels te koop, maar de uitbreidingen zijn wel lastiger in het Nederlands te verkrijgen.

Regenwormen

We hopen dat je geen Regenwormen op vakantie krijgt, maar qua spel is dit wel eentje die je wilt hebben. Wil je even een spelletje tussendoor doen? Dan is Regenwormen echt een goed idee. Het duurt namelijk vaak niet langer dan 30 minuten. Het spannende is dat je van tevoren echt niet kunt zien wie er wint, en dat zorgt ervoor dat je goed bij de les moet blijven. Doel van het spel? Aan het einde zoveel mogelijk regenwormen hebben. Dat doe je met een portie geluk met het dobbelen en een beetje tactisch spelen. Ook hiervan is een uitbreiding te koop.

Qwinto

We blijven nog even bij het dobbelen, want ook bij Qwinto rollen de dobbelstenen over tafel. Elke speler heeft een vel met daarop 3 oplopende cijferreeksen in het paars, geel en oranje, die ze uiteindelijk moeten gaan invullen. Als je denkt dat je bij dit spel alleen hoeft op te letten als je zelf aan de beurt bent, heb je het mis. Want je mag ook de uitkomsten gebruiken van jouw medespelers. Focus is dus wel nodig, maar gelukkig is de spelduur slechts zo’n 15 minuten. Dobbelen maar!

Moddervarkens

Met Moddervarkens houd je handen schoon, maar je varkens vies. Want in dit spel probeer je jouw eigen varkens lekker in de modder te laten rollen zodat ze goed smerig zijn. Maar pas op voor jouw tegenstanders: die zien liever schone varkens bij jou. Gelukkig kun je een stal bouwen die bijvoorbeeld de regen tegenhoudt. Degene die de meeste moddervarkens voor zich heeft liggen mag zichzelf het feestvarken noemen. Een leuk spel voor kinderen, maar ook voor ouderen als je even gedachteloos wilt spelen.

Sushi Go

Hou jij ook zo van sushi? Dan mag Sushi Go niet ontbreken in je vakantietas. Probeer zoveel mogelijk sushigerechten te verzamelen. Maar dat is niet het enige: je kunt ook nog waardes verdubbelen of juist verliezen. Er zijn in dit kaartspel 2 extra varianten toegevoegd: zo kun je hem met z’n tweeën spelen of het een stukje moeilijker maken door kaarten in verschillende richtingen te geven. Krijg je al trek?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock