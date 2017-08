Libelle Legt Uit: kunnen spinnen uit je stofzuiger kruipen?

Langzamerhand beginnen we het weer te merken: de spinnen zoeken onze huizen weer op. Met een stofzuiger in de aanslag zuigen we deze dekselse beestjes, vaak met angstkreten, op. Daarna afvragend of ze eigenlijk tóch de stofzuiger weer uit kunnen kruipen…

En dan slaat bij velen de paniek toe. Want kunnen die spinnen nou de stofzuiger weer uitklimmen, of niet?

Stikken in de stofzuigerzak

Peter van Helsdingen, Naturalis-medewerker, geeft aan NRC.nl aan dat kleine spinnen en hooiwagenspinnen geen schijn van kans hebben. Ze zouden de stofzuiger misschien wel weer uit kunnen klimmen, maar zijn ondertussen al gestikt door de stof in de stofzuigerzak.

De huisspinnen

“De huisspinnen hebben grotere overlevingskansen. Met zijn dikke lijf van minimaal 1,5 centimeter en zijn lange, harige poten kruipt hij met gemak de stofzuiger uit.” Van Helsdingen zegt dat je ze wél kunt laten stikken door veel stof op te zuigen daarna. En vervolgens kattengrit opzuigen? “Natuurlijk torpedeer je ze dan dood! Gruwelijk!” zegt Van Helsdingen.

Spinnen voorkomen

Klinkt allemaal erg kwellend. Gelukkig zijn er ook diervriendelijke manieren om de spinnen te verjagen: bekijk daarvoor bovenstaande video.

Bron: NRC.nl. Beeld: iStock