Zo worden je sponzen écht goed schoon

Even de glazen afwassen, het aanrecht afnemen, en dan ook maar meteen de tafel meepakken. Een keukenspons wordt er dan natuurlijk niet frisser op. Hoe maak je ‘m vervolgens het beste schoon?

The Goodhousekeeping Institute stortte zich op deze vraag en bekeek wat het beste werkte: in de vaatwasser, de magnetron, wasmachine, bleken of weken in azijn.

En de beste manier is…

Bleek, aldus TGI. Meng 3/4e kop bleekmiddel in een liter water en laat de spons 5 minuten weken, afspoelen en… klaar is Kees! Zo makkelijk is het. Tijdens het testen bleek dat 99,9% van de bacteriën geëlimineerd waren. Maar, hoe goed je dit ook doet, je keukensponzen zullen niet eeuwig meegaan. Reinig ze dus wekelijks volgens deze methode en gooi ze afhankelijk van het gebruik na 3 weken weg.

Andere opties

Na het bleken blijkt het gebruik van een magnetron het beste te werken. Leg de spons doordrenkt met water in de magnetron en laat hem 1 minuut op hoge temperatuur verwarmen. Of als je het nóg makkelijker wil aanpakken, kun je ‘m in de vaatwasser laten meedraaien.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock