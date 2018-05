Kijkers Spoorloos ontroerd over emotionele ontmoeting 'verloren zoon'

Kijkers zagen gisteren in ‘Spoorloos’ hoe Thomas zijn biologische ouders vond in Roemenië en Daniel op zoek gaat naar zijn Marokkaanse vader voordat het te laat is…

Op Twitter lieten kijkers vooral weten ontroerd te zijn over de emotie rondom de Roemeense familie. “De emotie van de Roemeense familie was zo echt”, twitter Jantje Schier.

Verwarring

In de zoektocht naar de ouders van de uit Roemenië geadopteerde André, stuitte het Spoorloos-team in eerste instantie op een ander Roemeens echtpaar dat óók een zoon met de naam André had afgestaan. Verwarring alom dus.

Emotionele ontmoeting

Het bleek niet om dezelfde jongen te gaan; de zoon van het echtpaar bleek in Ierland te zijn geadopteerd. In de uitzending is te zien dat de Ierse zoon, Thomas, enthousiast reageert en met zijn Ierse adoptiegezin afreist naar Roemenië voor een emotionele ontmoeting met zijn ouders, broer en zusje. “Ik dacht: hoe kan ik hem zoeken? Maar ik had de mogelijkheden niet”, aldus de moeder van Thomas.

De reacties op Twitter zijn hartverwarmend.

Wat geweldig dat de correspondente van #Spoorloos is gaan zoeken naar de zoon van het “verkeerde” gezin! Je kunt zo’n teleurgestelde familie niet ineens aan hun lot overlaten.

Top! — ☮ Antoinette (@Readingmaid) May 7, 2018

De trots waarmee die Roemeense familie over die armoedige baggerzooi sprak. Dat ze niet konden wachten om het aan hun “verloren zoon” te laten zien. Daar kan ík nou van volschieten. #spoorloos — jantje (@jantjeschier) May 8, 2018

Zeer mooie aflevering van #Spoorloos waar Daniël wordt herenigd met zijn vader uit #Marokko #Berkane Een regio waar de clementines, groene natuur, de mediteraanse zee en Znassen-vallei (Zenata regio) deels mij gevormd hebben. https://t.co/CH9jDpHokH — Zouhair Saddiki (@ZouhairSaddiki) May 7, 2018

Je kunt de afleveringen van Spoorloos hier terugkijken.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Tvblik.nl, NPO.nl. Beeld: Spoorloos