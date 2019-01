Zoekplaatje: spot jij het keyboard tussen de zebra's?

Altijd leuk: breinbrekers en optische illusies. In onderstaande puzzel is het de uitdaging om een keyboard tussen de zebra’s te vinden. En dat is best een klus, in de volledig zwart-witte afbeelding.

Het record voor het vinden van het keyboard zou op 58 seconden staan, maar de meeste zoekers hebben gemiddeld meer dan een minuut nodig. Hoe snel spot jij het keyboard in onderstaande afbeelding?

Kijk hieronder waar het keyboard verstopt zit:

