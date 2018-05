Half miljoen kijkers zien voorstelling 'Spot' van Pieter Derks - en één ding valt hen op

Cabaretier en columnist Pieter Derks, die het grote publiek leerde kennen als wekelijkse afsluiter van ‘De wereld draait door’, maakte gisteravond indruk met zijn programma ‘Spot’.

De afgelopen twee jaar toerde Derks met deze voorstelling door het land, en gisteravond konden we de show dan eindelijk op tv zien. Een half miljoen kijkers zaten aan de buis gekluisterd. Ze waren zeer te spreken over de grappen, die – ondanks dat de show al twee jaar geleden geschreven is – nog altijd actueel waren. Derks zegt hierover tegen Televizier.nl: “Van de eerste voorstelling is er aan het einde van de tournee hooguit 20 procent overeind gebleven. Daarom heb ik er bewust voor gekozen om de laatste voorstelling (eind april, red.) te laten opnemen voor de tv-uitzending, zodat die zo actueel mogelijk is.”

Maar dat was niet het enige wat kijkers opviel. Vooral het feit dat hij steengoede grappen maakte zónder gevloek en gescheld was onderwerp van gesprek op Twitter.

Net zitten kijken. Een woord: GEWELDIG!!! Oké ik maak 2 woorden van:SUPERGEWELDIG!!!! Alleen een cabaretier die niet constant aan het vloeken of schelden is. Of grof is. Jammer dat we het niet opgenomen hebben. — Madelon Joostink (@MadelonJoostink) 26 mei 2018

Prachtig optreden van @pieterderks die bewijst dat je zonder schelden, vloeken en tieren en topcaberetier kunt zijn. Hulde. — Hans Visscher (@hans_visscher) 26 mei 2018

Geslaagd avondje cabaret van @pieterderks. En best netjes zodat onze achtjarige ook kon meegenieten zonder gecorrumpeerd te worden. Maar ik weer niet of een cabaretier dat een compliment vindt. — Miranda Diesch (@MirandaDiesch) 26 mei 2018

Leuk om mijn gezinsleden te kunnen laten zien wat mama onlangs gezien heeft en leuk om de rest van het gezin net zo te zien genieten 😊 — Marieke van Uden (@mariekevanuden) 26 mei 2018

Vanaf september toert Derks door het land met zijn nieuwe voorstelling Voor wat het waard is.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: ANP