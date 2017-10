Zóveel kost het om een sprookjesbruiloft in Disneyland te hebben

Wie altijd al droomt van een bruiloft tussen Mickey Mouse, Jasmine en Sneeuwwitje heeft geluk.

Je kunt namelijk trouwen in Disneyland Parijs.

Eigen plekje

Gemiddeld krijgt het park zo’n 20 aanmeldingen per dag van stellen die van plan zijn elkaar het jawoord te geven. Maar het prijskaartje valt niet mee. Het kost namelijk zó 53.000 euro als je wilt trouwen in het park – en dan mag je ‘maar’ 40 gasten uitnodigen. Je mag dan wél je ceremonie laten plaatsvinden voordat het park opent – dus dan heb je het hele pretpark voor jezelf. Als je bij de tuinen (Fantasia Gardens) wilt trouwen dan is het iets goedkoper: slechts 44.000 euro.

In Amerika

Als je echt wilt trouwen in de Franse hoofdstad dienen jullie allebei wel zeker 40 dagen staatsburger van Frankrijk te zijn, maar dat schijnt dus tijdelijk mogelijk te zijn. De ceremonie en het spektakel in het park zijn wel voor iedereen toegankelijk. In Amerika is het overigens een stuk duurder om tussen de Disneyfiguren romantisch te doen: daar kost een bruiloft ná sluitingstijd iets meer dan 152.000 euro .

i would love to have a Disney wedding omg 💍👸🏼💗😳 pic.twitter.com/oN6tWrpve0 — kay x (@xkaylxighx) 17 oktober 2017

Bron: Disneyland Parijs. Beeld: ANP