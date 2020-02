Let op: deze spullen kun je beter niet in je garage bewaren

Een garage is natuurlijk dé ideale plek om dingen te bewaren die je in je eigen huis niet kwijt kunt. Maar wist je dat niet alles even geschikt is om je in garage op te slaan? Hier 6 dingen die je beter ergens anders kunt opbergen.

Advertentie

Kleding

Als je zuinig bent op je kleding dan kun je deze het beste ergens anders in je huis bewaren. Wanneer je ze in je garage legt, kunnen ze al snel een geurtje krijgen door uitlaatgassen en door al het stof en vuil dat er ronddwaalt.

Verf

Je garage lijkt misschien de ideale plek om verf te bewaren, maar niets is minder waar. Zeker als je een garage hebt die snel opwarmt of afkoelt, kun je je verf beter elders opslaan. Bewaar de verf op een plek die steeds koel blijft, maar zorg ervoor dat ze niet in vriestemperaturen staan.

Boeken

Ook je boeken kun je beter ergens anders in huis bewaren dan in je garage. De constante veranderingen in luchtvochtigheid in de garage zorgen er namelijk voor dat de bladzijden van je boeken langzaam opkrullen. Ook kunnen er sneller schimmelplekjes op je boeken ontstaan én heb je eerder last van spinnen en andere insecten tussen je bladzijdes.

Houten meubels

Veel mensen denken dat een simpele doek over hun meubel genoeg is om deze in de garage te kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf, maar niets is minder waar. Hout ‘leeft’ nu eenmaal en is dus heel gevoelig voor de luchtomgeving. Een te vochtige lucht kan bij meubels voor verkleuringen en barsten zorgen.

Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen blijven nu eenmaal langer goed in een omgeving met een stabiele temperatuur, iets wat je in een garage vaak niet hebt. Daarnaast laten muizen zich nu eenmaal sneller zien in een rustige garage waar weinig mensen zijn. Als je geen zin hebt in ongedierte, kun je dan ook beter je voedingsmiddelen elders bewaren.

Matras

Zo’n groot en log voorwerp als een matras is niet makkelijk om in huis op te bergen, maar toch kun je dit beter wél doen. In de garage heb je nu eenmaal sneller last van stof, beestjes en kunnen er sneller schimmelplekken op het matras ontstaan.

Puilen jouw kasten ook uit met stapels papieren? Hier wat handige tips van onze opruimvlogger Camila:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock