Staan je planten op knappen? Zó voorkom je dat ze breken

Het verzorgen van planten is niet altijd makkelijk. Zelfs als je ze genoeg water geeft, kunnen er nog dingen misgaan. Want wat moet je bijvoorbeeld doen als je planten op knappen staan? Hier een paar handige tips.

Vooral bij planten met lange, smalle stelen en grote bladeren is het belangrijk om ze op te binden. Bij kleine of jonge planten kun je hier maar beter snel bij zijn, omdat de stam niet sterk genoeg is. Let vooral op bij de monstera, calathea of olifantsoor, maar bind ze niet direct op. Het is namelijk belangrijk dat ze eerst hun eigen weg vinden, voordat je ze een handje gaat helpen.

Kleine planten en bloemen

Bij het opbinden moet je wel onderscheid maken tussen kleine en grote planten. Bij kleine plantjes of bloemen zoals orchideeën kun je namelijk het beste dunne bamboestokjes of speciale geleiders gebruiken. Deze zitten er vaak al bij als je ze koopt, maar je kunt ze ook zelf los kopen. De stokjes zorgen voor meer stabiliteit en geven de plant ook de mogelijkheid om in de hoogte te groeien. Klem ze met kleine clipjes of klemmetjes vast aan de stokjes en je zit goed!

Grote planten

Heb je een grote plant met grote bladeren, zoals de Monstera? Hier kun je in het begin wel dunne stokjes voor gebruiken, maar na een tijdje is het verstandig om hier een dikke kokosstok voor te gebruiken. Deze kun je dan naast de stam in de potgrond zetten. Hierna kun je beginnen met het opbinden van de plant, door middel van draad. Bind ze niet te strak op aan de paal, want ze moeten wel gewoon vrij kunnen groeien.

